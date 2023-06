Das Währungspaar EUR/USD konnte am Vortag nachhaltig über den 50er-EMA nach oben ausbrechen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. Der Aufwärtstrend seit dem Abprall vom 200er-EMA wurde bestätigt. Im frühen Handel kann sich EUR/USD am heutigen Donnerstag zudem über dem 50er-EMA halten und damit weitere Stärke zeigen. Am Vortag hieß es im Insight: "Im Fokus steht der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am heutigen Abend. In der Folge des ...

