DJ EUREX/DAX-Futures nach Fed knapp unter 16.300 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter, aber nur knapp unter der 16.300er-Marke zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Bis zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag gehen Händler von einer Seitwärtsbewegung am Markt aus.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 28 auf 16.265 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.313 und das Tagestief bei 16.261 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.734 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 02:29 ET (06:29 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.