Die Fed hat am Mittwochabend zwar wie erwartet auf eine weitere Zinserhöhung verzichtet, doch dem Kryptomarkt konnte das keine positiven Impulse liefern, im Gegenteil: Viele Coins und Token sind anschließend unter Druck geraten. Speziell der Bitcoin ist dadurch nun an einer enorm wichtigen Chartmarke angelangt.Die digitale Leitwährung ist am Mittwochabend deutlich ins Minus gerutscht und dabei erstmals seit rund drei Monaten wieder unter die 25.000-Dollar-Marke gefallen. Im Tief ging es bis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...