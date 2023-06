Gestern markierte der DAX bei 16.336 Punkte eine neue Bestmarke. Am Ende ging er 0,5 Prozent fester aus dem Handel. Am Abend verkündete dann die Fed, dass tatsächlich eine Zinspause eingelegt wird. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, ...