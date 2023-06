© Foto: Arne Dedert - dpa



Nachdem der DAX gestern erneut ein Allzeithoch erreicht hat, scheint sich heute ein vorsichtiger Start auf Rekordniveau abzuzeichnen. Im Fokus der Anleger steht der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag.

Der DAX hatte gestern mit 16.336 Punkten erneut ein Rekordhoch erreicht. Doch nun richten sich die Blicke der Anleger auf den heutigen Zinsentscheid der EZB und es scheint sich eine abwartende Haltung einzustellen. Der DAX startet mit einem leichten Minus in den heutigen Handelstag. Aktuell notiert er bei 16.273 Punkten (Stand:15.06.2023, 09:06 Uhr ).

Nachdem die US-Notenbank gestern eine Zinspause verkündet, aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, erwartet die Mehrheit der Experten heute eine Anhebung der EZB-Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Die Entscheidung des EZB-Rates wird heute Nachmittag um 14.15 Uhr bekanntgegeben.

US-Anleger haben die Zinspause der Fed gestern relativ gelassen aufgenommen. An der Wall Street kam es am Mittwoch zu leichten Kursverlusten: Der Dow Jones beendete den gestrigen Handelstag leicht im Minus bei rund 33.979 Punkten. Die Ankündigung der Fed, dass die Zinswende noch nicht erreicht sei, drückte offenbar auf die Kauflaune. Bis zum Jahresende streben die US-Währungshüter ein durchschnittliches Zinsniveau von 5,6 Prozent an - aktuell liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion