Dietzenbach (ots) -Skechers hat sich für seine neueste Zusammenarbeit mit einer der berühmtesten Rock 'n' Roll-Bands der Welt zusammengetan: The Rolling Stones. Die neue Skechers x The Rolling Stones-Kollektion (https://www.skechers.de/) wurde in Zusammenarbeit mit Bravado, dem branchenführenden Merchandise- und Markenmanagement-Unternehmen der Universal Music Group, produziert und zeigt das Markenzeichen der Band, das ikonische "Licks"-Logo, auf einer einzigartigen Kollektion von Skechers-Sneakern für Damen und Herren, die heute auf den Markt kommt."Wir lieben es, mit Marken zusammenzuarbeiten, die großartige Produkte anbieten und unseren Fans einen Mehrwert bieten", so The Rolling Stones. "Und Skechers ist die richtige Marke für alle, die Stil und unglaublichen Komfort suchen.""Sechs Jahrzehnte haben die Stones die Musikszene geprägt wie keine andere Band - rebellisch und laut haben sie Milliarden von Menschen begeistert. Nahezu jeder Erwachsene auf diesem Planeten kennt ihr ikonisches Logo", sagt Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Die Skechers x The Rolling Stones Styles sind das ultimative Band-Merchandise von einem der größten Namen im Rock!"Die Partnerschaft folgt einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit von Musikern mit The Comfort Technology Company, deren Schuhkollektionen von legendären Musikern wie Ringo Starr, Britney Spears, Christina Aguilera, Snoop Dogg und Doja Cat beworben wurden.Die erste Skechers x The Rolling Stones-Kollektion (https://www.youtube.com/watch?v=MSEQDotdQSo) für Damen und Herren wird den modernen Skechers Uno sowie Canvas-Slipper, Streetwear- und Schnür-Fashionsneaker umfassen. Skechers x The Rolling Stones wird auf skechers.de und in ausgewählten Skechers Stores in den USA und weltweit erhältlich sein.Link zu den Freistellern: https://we.tl/t-DE0IuXwhiNÜber SKECHERS U.S.A., Inc.Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), ein Fortune-500-Unternehmen mit Sitz in Südkalifornien, designt, entwickelt und vermarktet eine Vielzahl an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen der The Comfort Technology Company sind in mehr als 180 Ländern und Regionen in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie Onlineshops und mehr als 4.500 unternehmenseigene und fremde Einzelhandelsgeschäfte erhältlich. Das Unternehmen steuert sein internationales Geschäft über ein Netzwerk von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Händlern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/Skechers.Germany/?locale=de_DE), Instagram (https://www.instagram.com/skechers_germany/), Twitter (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_SKECHERSUSA&d=DwMFaQ&c=bFAhm8rB5vXbGyJn-mWQSZrkEgY9uWkKpuo-JUqRuG4&r=7YnlScpZm833otaujcrJbwd5P_ijc6EXadnWzS2a2Ts&m=H-5XgvDS5mfIfVvgOCbtY-oeQzHUah74rG4hUMEU3uI&s=SoGCD31cmDoT35w1Mx9fByH-W3TTallz_cDIDUStnQk&e=) und TikTok (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tiktok.com_-40skechers&d=DwMFaQ&c=bFAhm8rB5vXbGyJn-mWQSZrkEgY9uWkKpuo-JUqRuG4&r=7YnlScpZm833otaujcrJbwd5P_ijc6EXadnWzS2a2Ts&m=H-5XgvDS5mfIfVvgOCbtY-oeQzHUah74rG4hUMEU3uI&s=VKqRQwXBrUqPGUIM9pRArI3sqwpg7ebDdOstgkdbeF8&e=).Über BravadoBravado ist der weltweit führende Anbieter von Verbraucher-, Lifestyle- und Branding-Dienstleistungen für Künstler und Unterhaltungsmarken auf der ganzen Welt. Als Teil der Universal Music Group, dem führenden Unternehmen im Bereich der musikbasierten Unterhaltung, vertritt Bravado Künstler in mehr als 40 Ländern und bietet Dienstleistungen wie Vertrieb, Lizenzierung, Branding, Marketing und E-Commerce an. Ihr umfangreiches globales Vertriebsnetz bietet Künstlern und Marken die Möglichkeit, durch Kleidung, Konsumgüter und einzigartige Erlebnisse eine engere Verbindung zu ihren Fans herzustellen. Für weitere Informationen: http://www.bravado.com