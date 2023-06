LONDON, ENGLAND / ACCESSWIRE / 15. Juni 2023 / StrikeX Technologies Ltd. heißt Laurence Booth und Simon Campbell, beide Mitarbeiter von CMC Markets PLC, in seinem Board of Directors willkommen. Die große Erfahrung und das Fachwissen von Laurence und Simon werden für das weitere Wachstum von StrikeX von großem Nutzen sein.

Ernennung von neuen Mitgliedern in das Board of Directors von StrikeX

Laurence Booth

Laurence Booth verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Verwaltung, dem Ausbau und der Weiterentwicklung von wichtigen Abwicklungsdienstleistungen für verschiedene Anlageklassen in verschiedenen Regionen bei den weltweit führenden Investmentbanken. Bevor er zu CMC wechselte, um den Übergang von einem CFD-Anbieter zu einem Anbieter einer vollständigen Palette von Abwicklungsdienstleistungen zu leiten, hatte Herr Booth leitende Positionen bei Morgan Stanley, Citigroup, Nomura und Nikko Europe inne.

Simon Campbell

Simon Campbell ist Group Head of Trading bei CMC Markets. Er arbeitet seit mehr als 17 Jahren für das Unternehmen und hatte während dieser Zeit eine Reihe von Führungspositionen inne, darunter Head of Quantitative Analysis und Head of Quantitative Pricing. In seiner jetzigen Funktion ist Simon für die Gesamtleitung der Abteilung Quantitative Strategies verantwortlich, die Handelsstrategien, Risikomanagement und die Entwicklung des Front Office umfasst. Er ist außerdem Mitglied des Führungsteams des Unternehmens und CFA Charterholder. Simon hat fundierte Kenntnisse im Bereich quantitative Finanzen und verfügt über ein tiefes Verständnis der Finanzmärkte.

Über StrikeX

StrikeX Technologies Ltd ist ein führender Anbieter von Blockchain-Lösungen, der auf Blockchain-Technologie, DeFi und tokenisierte Vermögenswerte spezialisiert ist. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem Web3 zu schließen und Organisationen zu befähigen, die transformative Kraft der Blockchain zu nutzen. Erfahren Sie mehr auf https://strikex.com

Über CMC Markets

CMC Markets Plc, dessen Aktien an der Londoner Börse unter dem Kürzel CMCX notiert sind, wurde 1989 gegründet und ist heute eines der weltweit führenden Online-Finanzhandelsunternehmen. Die Gruppe betreut Privatkunden und Institutionen über regulierte Büros und Niederlassungen in 12 Ländern und bietet eine preisgekrönte Online- und mobile Handelsplattform an, die es den Kunden ermöglicht, mit bis zu 10.000 Finanzinstrumenten aus den Bereichen Aktien, Indizes, Fremdwährungen, Rohstoffe und Staatsanleihen zu handeln.

Ansprechpartner

Joe Jowett

CEO & Co-Founder

mailto:press@strikex.com

