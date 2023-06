Die Mieten für angebotene Wohnungen sind im Mai schweizweit weiter gestiegen. Alle Kantone bis auf einen verzeichneten einen Anstieg der Angebotsmieten.Zürich - Die Mieten für angebotene Wohnungen sind im Mai schweizweit weiter gestiegen. Alle Kantone bis auf einen verzeichneten einen Anstieg der Angebotsmieten. Dabei erhöhten sich gleichzeitig die Mieten in den meisten Städten stärker an als im Umland. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Homegate-Mietindex für Angebotsmieten haben die Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen...

