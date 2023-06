NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 145 auf 138 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Fokus stünden die Erholung der Bruttomargen, die Vertriebsstrategie und die Lagerbestände, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das neu angelaufene Geschäftsjahr des Sportartikelkonzerns reduzierte er seine Schätzungen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken