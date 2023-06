MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach einer Gewinnwarnung auf "Add" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nachdem die kanadische Dünger-Vertriebsgesellschaft Canpotex mit China einen Vertrag zu deutlich tieferen Preisen als erwartet fixiert habe, könnten auch die Preise weltweit noch weiter sinken, sodass die von K+S antizipierte Preisentwicklung unrealistisch geworden sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für K+S dürften nun deutlich nach unten korrigiert werden und den Kurs belasten. Dann aber gäbe es für Anleger sehr attraktive Einstiegschancen, da das Düngerumfeld insgesamt doch positiv bleibe./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 07:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken