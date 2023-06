EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Marktbericht

Nynomic AG: Großauftrag für hochflexibles Multi-Sensor-System bestätigt erhebliches Wachstumspotential im Segment Pflanzenphänotypisierung



15.06.2023 / 09:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nynomic AG: Großauftrag für hochflexibles Multi-Sensor-System bestätigt erhebliches Wachstumspotential im Segment Pflanzenphänotypisierung

Wedel (Holst.), 15.06.2023 Die Nynomic AG hat den bisher größten Einzelauftrag im Bereich Pflanzenphänotypisierung erhalten und nunmehr die Auslieferung im 2. Halbjahr 2023 mit dem Kunden vereinbart. Eine führende Universität in Nordamerika hat dabei die Nynomic Gruppe beauftragt, ein hochflexibles State-of-the-Art Multi-Sensor-System zu liefern, das speziell entwickelt wurde, um den Durchsatz zu maximieren und Proben biologischer Samples in unterschiedlichsten Größen zu analysieren. Das Umsatzvolumen dieses Großauftrags liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Als Ergänzung zu einem bestehenden, deutlich kleineren System wird Nynomic ein hochmodernes Multi-Sensor-System liefern. Dieses neue System verfügt über einen speziellen Durchlauf für Snap Shot Sensoren, auch bekannt als "Fast Lane", sowie scannende Sensoren. Durch die innovative Lösung wird die Kapazität des Kunden um das Hundertfache erhöht, was eine noch umfassendere und präzisere Analyse der Proben ermöglicht. Das vollautomatische System erfordert nach dem Setup nur wenig Betreuung und kann Proben biologischer Samples mit Größen von wenigen Zentimetern bis fast zwei Metern Höhe bearbeiten, um detailliertere Analysen durchzuführen. "Wir sind stolz, dass unsere Lösungen dazu beitragen, den wissenschaftlichen Fortschritt in der biologischen Forschung voranzutreiben. Dieser Großauftrag bestätigt die Position der Nynomic Gruppe als führender Anbieter von innovativen photonischen Systemen im Bereich der biotechnologischen Analyse", erklärt Vorstand Fabian Peters. "Der Auftrag markiert einen wichtigen Meilenstein mit Signalwirkung - nicht nur für den nordamerikanischen Markt. Durch die Präsentation unseres Multi-Sensor-Systems auf renommierten Konferenzen und der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen erwarten wir ein gesteigertes Interesse an unserer hochkomplexen berührungsfreien Sensorik. Weitere vielversprechende Projekte in Europa und Asien stehen bereits jetzt in Aussicht", so Vorstand Maik Müller. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Auf der Unternehmenswebseite können Sie sich unter anderem auch für den Nynomic IR-Newsletter registrieren, so ist sichergestellt, dass Sie immer bestmöglich über die Nynomic Gruppe informiert sind. Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com