Berlin (ots) -Am 26. Juni ist "Tag der Kälte"! Kurz nach dem kalendarischen Sommeranfang feiert die Kältebranche weltweit jedes Jahr den Geburtstag des britischen Physikers Lord Kelvin. Kelvin ist der Namensgeber der absoluten Temperaturskala.In diesem besonderen Jahr 2023 zelebriert die Tiefkühlbranche außerdem das weltweite Jubiläum "100 Jahre Tiefkühlung": 1923 hat der US-amerikanische Naturforscher Clarence Birdseye die erste Anlage zum Schockgefrieren gebaut. Mit einem Startkapital von 7 Dollar, einem Ventilator, Eis und Salz revolutierte er die Lebensmittelbranche. TK-Pionier Birdseye legte den Grundstein für eine bis heute weltweit boomende Branche, deren Produkte sich immer weiter wachsender Beliebtheit erfreuen:2022 haben die Deutschen so viel Tiefkühlkost verzehrt wie nie zuvor, wie die aktuelle Absatzstatistik des Deutschen Tiefkühlinstituts e. V. (dti) zeigt: 47,7 Kilogramm verzehrt jede:r Deutsche pro Jahr, der Gesamtabsatz von TK-Lebensmitteln erreicht ebenfalls eine neue Rekordmarke.Ein umfangreiches Medienpaket samt Grafiken, TK-Profitipps, historischem und aktuellem Bild- und Bewegtbildmaterial sowie O-Tönen zur kostenfreien Nutzung rund um das Thema Tiefkühlkost finden Sie hier. (https://www.tiefkuehlkost.de/tk-fuer-alle/aktuelles/aktuelles-1/100-jahre-tiefkuehlung)Das Deutsche Tiefkühlinstitut e.V. (dti) ist die Interessenvertretung und Kommunikationsplattform der deutschen Tiefkühlwirtschaft und vertritt rund 145 überwiegend mittelständische Unternehmen aus allen Teilen der Tiefkühlkette von Industrie über Logistik und Handel. Die Tiefkühlwirtschaft in Deutschland steht für einen Umsatz von rund 18,5 Milliarden Euro und versorgt täglich 80 Millionen Menschen mit frischen, tiefgekühlten Lebensmitteln.Pressekontakt:Deutsches Tiefkühlinstitut e.V. (dti)Nina KollasLeitung KommunikationTel.: +49 (0)30 280 93 62-12E-Mail: kollas@tiefkuehlkost.dewww.tiefkuehlkost.de