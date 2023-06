Das Catering-Unternehmen Do&Co AG (ISIN: AT0000818802) will der Hauptversammlung am 20. Juli 2023 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro auszuzahlen. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 126,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,79 Prozent. Do&Co erzielte im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 bis 31. März 2023) einen Umsatz von 1,42 Mrd. Euro. ...

