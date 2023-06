In Umsetzung der Direktiven des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, und Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen und Premierministers, Mohammed bin Salman, sowie in Anwesenheit Seiner Exzellenz, des Präsidenten der Kooperativen Republik Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, unterzeichnete der Vorstandsvorsitzende des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, mit dem Finanzminister von Guyana, Hon. Dr. Ashni Singh, zwei Verträge über Entwicklungsdarlehen in Höhe von 150 Millionen Dollar zur Finanzierung der "Infrastrukturentwicklungsarbeiten für den Wohnungssektor" und des "Baus der Wismarer Brücke" durch den SFD.

(from left to right): Guyana Minister of Finance, Hon. Dr. Ashni Singh The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad (Photo: AETOSWire)

Die Unterzeichnungen spiegeln das Engagement Saudi-Arabiens wider, kleine Inselstaaten (SIDS) und Schwellenländer bei ihren Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Die erste Darlehensvereinbarung für das Projekt zur Entwicklung der Infrastruktur für den Wohnungsbausektor beläuft sich auf 100 Mio. USD. Ziel des Projekts ist der Bau der Infrastruktur, die für die Versorgung von rund 2 500 Wohneinheiten in drei verschiedenen Regionen Guyanas erforderlich ist. Die zweite Darlehensvereinbarung für den Bau der Wismarer Brücke hat ein Volumen von 50 Mio. USD und zielt darauf ab, die Konnektivität des Straßennetzes und den Verkehrsfluss zu verbessern, Verkehrsstaus zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

"Wir sind sehr froh, dass wir die Projekte so schnell vorantreiben konnten", sagte Präsident Ali während der Unterzeichnungszeremonie. Er wies darauf hin, dass die Projekte den Bürgern nicht nur kurzfristig Erleichterung verschaffen, sondern auch langfristig von Nutzen sein werden, da sie Teil des größeren Infrastruktur-Masterplans des Landes sind und Guyana in seinen Bemühungen unterstützen werden, moderner zu werden.

Sultan Al-Marshad, Chief Executive Officer des SFD, erklärte: "Die heutigen Vereinbarungen läuten die erste Präsenz des SFD in Guyana und den Beginn der Entwicklungszusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern ein. Mit den beiden heute unterzeichneten Verträgen soll die Wohnungs- und Verkehrsinfrastruktur des Landes gefördert werden, was sich sehr positiv auf die Gesundheit, die Bildung und den Lebensstandard auswirken wird. Beide Infrastrukturinitiativen werden den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erleichtern und sind für die Erreichung der sieben Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen von entscheidender Bedeutung, insbesondere SDG 3, Gesundheit und Wohlbefinden, SDG 6, Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, und SDG 11, Nachhaltige Städte und Gemeinden.

Über SFD

Der SFD trägt mit zinsgünstigen Darlehen zu Entwicklungsprojekten bei und finanziert vorrangig Projekte in Entwicklungsländern.

