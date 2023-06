EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Pressemitteilung: Veganz Group AG ist B Corp zertifiziert



15.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 15. Juni 2023 - Veganz, der führende Anbieter von veganen Lebensmitteln, wird eine Benefit Cooperation und ist erfolgreich B Corp zertifiziert. Damit gehört das Unternehmen zu einer wachsenden globalen Community, die hohe Sozial- und Umweltstandards erfüllen und inklusives, regeneratives und faires Wirtschaften fördern. Unternehmertum verpflichtet. Die Veganz Group AG gehört zu den Unternehmen, die dies erkennen und sich in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennen. Die unabhängige Zertifizierung des B Lab erfolgt über einen rigorosen und holistischen Zertifizierungsprozess in den fünf Wirkungsfeldern Unternehmensführung, Mitarbeiter, Kunden Umwelt und Gemeinschaft. "Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Leitgedanke ein soziales und nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, um die Gemeinschaft zu stärken, den sozialen Zusammenhalt zu sichern und dem Klimawandel zu begegnen, nun auch unabhängigen Kriterien standhält", so Veganz CMO Moritz Möller. Die Veganz Group AG, hat damit einen weiteren Meilenstein im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht, die u.a. darauf abzielt bis 2025 den CO2-Fußabdruck unserer Produkte auf 2,5 kg CO2-Ausstoß pro Kilogramm Produkt zu reduzieren und langfristig 100 % aller Produkte aus dem Portfolio mit recyclebarem Verpackungsmaterial zu versehen. Über die Veganz Group AG Veganz ( veganz.de ) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 28.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172



15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com