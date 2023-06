Berlin (ots) -Die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung, starten am Samstag in Berlin. Das begleitende Gesundheitsförder- und Präventionsprogramm Healthy Athletes wird einen Tag später eröffnet. Zu den unterstützenden Organisationen gehört die Bundeszahnärztekammer (BZÄK), die in der Mundgesundheits-Sektion Special Smiles® aktiv ist."Menschen mit Behinderung gehören immer noch zur Hochrisikogruppe für Zahnkaries, Zahnfleischerkrankungen und Zahnschmerzen. Durch das Engagement vieler Zahnärztinnen, Zahnärzte, Zahnmedizinstudierenden und Praxisteams bei Special Smiles® möchten wir weiterhin dazu beitragen, die Mundgesundheit dieser Menschen zu verbessern", so BZÄK-Präsident Prof. Dr. Christoph Benz."Wir sind stolz, dass die Special Olympics World Games diesmal in Berlin stattfinden. Das ist ein wichtiger Schritt für die Inklusion hierzulande und macht die großartigen Leistungen der Athletinnen und Athleten noch sichtbarer. Die Bundeszahnärztekammer unterstützt selbstverständlich das Mundgesundheitsprogramm für die Sportlerinnen und Sportler vor Ort. Ein großer Dank gebührt den vielen Freiwilligen, die sich dort engagieren", erklärt Dr. Karsten Heegewaldt, BZÄK-Vorstandsreferent für Soziale Aufgaben/Hilfsorganisationen und Präsident der Zahnärztekammer Berlin.HintergrundHeute vor dreizehn Jahren, am 15. Juni 2010, unterzeichneten die BZÄK und Special Olympics Deutschland (SOD) eine Kooperationsvereinbarung mit dem gemeinsamen Ziel, die Mundgesundheit von Menschen mit geistiger Behinderung nachhaltig zu verbessern.Weitere Informationen:https://ots.de/vOw7a0Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30852/5534644