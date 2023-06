NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Inditex beim Kursziel von 38 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Europäische Händler von Mode und Accessoires seien im Umbruch, da sich das Kaufverhalten ändere, schrieb Analyst William Woods in einer Branchenstudie vom Mittwochabend. Es gebe aber keine Apokalypse. Die Kapitalrendite sei absolut und auch verglichen mit anderen Konsumbereichen stark, auch wenn sie in den vergangenen fünf Jahren unter Druck geraten sei. Bei der Suche nach nachhaltigem Wachstum identifiziert Woods den Primark-Konzern AB Foods und Inditex als Outperformer. Die Spanier seien die "Quality Queen" mit Stabilität bei Wachstum, Margen und Renditen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 12:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 15:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

