Pulheim (ots) -- CUBONIC und TTTech Auto vereinbaren eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Integration des Fahrzeugsteuergerätes, des sogenannten Vehicle Control Units, für die elektrischen PeopleMover und CargoMover Nutzfahrzeuge von CUBONIC.- Die Expertise von TTTech Auto in der Entwicklung und Produktion von sicheren Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren wird CUBONIC bei der Entwicklung seiner Last-Mile-Transportlösungen voranbringen.- "Zusammen mit TTTech Auto wollen wir die Entwicklung unserer PeopleMover- und CargoMover-Prototypen voranbringen und damit eine grundlegende Veränderung des Transports von Personen und Gütern auf der letzten Meile einleiten", kommentiert Günter Butschek, CEO von CUBONIC.CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), und TTTech Auto, ein Lösungsanbieter für die Herausforderungen zukünftiger Fahrzeuggenerationen, der sich auf Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinaus spezialisiert, sind eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Integration einer Fahrzeugsteuerungseinheit (Vehicle Control Unit, VCU) für die CUBONIC PeopleMover- und CargoMover-eLCV-Prototypen eingegangen. Im Rahmen der Partnerschaft wird TTTech Auto die Verantwortung für die Konfiguration, Entwicklung, Integration sowie die Tests der VCU in der CUBONIC Prototyp-Fahrzeugarchitektur übernehmen.TTTech Auto ist ein globales Unternehmen mit umfassender Erfahrung bei der Unterstützung von OEMs und Tier-1-Zulieferern. TTTech Auto wird CUBONIC dabei helfen, die Entwicklung seiner einzigartigen PeopleMover- und CargoMover-Lösungen voranzutreiben und somit die 'Customer Journey' zum automatisierten Fahren auf der Grundlage eines plattformzentrierten Ansatzes zu optimieren.CUBONIC entwickelt hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemen seiner Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. CUBONICs Kunden werden dabei von Anfang an in die Konzeption der modularen Fahrzeugarchitektur eingebunden, was ihnen eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten für CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-Fahrzeuge ermöglicht.Um die Entwicklung von CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-eLCV-Lösungen zu unterstützen, wird TTTech Auto sein Know-how in der Entwicklung und Produktion von Technologielösungen sowie Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren einbringen. TTTech Autos Technologie- und Plattformlösungen können in der Serienfertigung eingesetzt werden und gewährleisten Sicherheit und elektronische Robustheit.Günter Butschek, CEO von CUBONIC, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über unseren neuen Partner TTTech Auto. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Entwicklung unserer PeopleMover- und CargoMover-Prototypen weiter voranzutreiben und den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile mit unseren Lösungen nachhaltig und langfristig zu verändern.""Die Entwicklung dieser VCU stellt einen bedeutenden Fortschritt unserer Zusammenarbeit mit CUBONIC dar und bringt uns innovativen Transportlösungen für die letzte Meile und vernetzten Fahrzeugen einen Schritt näher. Durch die Implementierung einer robusten Gateway-Funktionalität haben wir einen zentralen Hub geschaffen, der die Kommunikation zwischen mehreren Steuergeräten revolutioniert und einen effizienten und sicheren Datenfluss gewährleistet. Wir freuen uns auf die transformative Wirkung, die unsere Zusammenarbeit auf die Industrie haben wird", sagt Horst Willburger, Director Electronic Controls Design House bei TTTech Auto.Über CUBONICCUBONIC ist ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit dem Ökosystem des Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. Das Unternehmen - früher unter dem Namen Moove bekannt - wurde 2018 in Aachen als Lösungsanbieter für modulare elektrische LCVs der nächsten Generation mit Fokus auf den wachsenden EU-Markt gegründet. Angetrieben von der gemeinsamen Vision, ein nachhaltiges Fahrzeug zu entwickeln, das den Transport von Gütern und Personen auf der letzten Meile nachhaltig vernetzt, entwickelt ein Team aus Automobilingenieuren, Logistikexperten und Geschäftsleuten bahnbrechende und neu gedachte Lösungen für den Transport auf der letzten Meile, mit dem Ziel, den gesamten Wertschöpfungsprozess von Forschung und Entwicklung bis hin zum Produktverkauf und dem Ende des Produktlebenszyklus nachhaltig zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cubonic.deÜber TTTech AutoTTTech Auto bietet Lösungen für den Übergang zu software-definierten Fahrzeugen. Das Unternehmen ist auf Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren spezialisiert, die in Serienproduktionen eingesetzt werden können. Mit führenden Technologielösungen gewährleistet TTTech Auto Sicherheit und elektronische Robustheit für eine zunehmend automatisierte Welt.TTTech Auto wurde 2018 unter Beteiligung der Technologieführer Audi, Infineon, Samsung und TTTech gegründet, um eine global einsetzbare, sichere Fahrzeugsoftwareplattform für automatisiertes und autonomes Fahren zu schaffen. Im Jahr 2022 sammelte das Unternehmen in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 285 Millionen US-Dollar (250 Millionen Euro) von Aptiv und Audi ein. Am Hauptsitz in Wien sowie an mehr als 10 Standorten in Europa und Asien arbeiten 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TTTech Auto gemeinsam mit führenden Automobilherstellern an Produktionsprogrammen in den Bereichen Fahrerassistenz und autonomes Fahren. 