Die reconcept Gruppe hat eine weitere Anleihe aufgelegt, die ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufweist. Der "reconcept Solar Bond Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) soll - wie der Name schon sagt - die Solarsparte der Erneuerbaren Energien-Unternehmensgruppe stärken. Emittentin ist wie schon beim ersten Solar Bond die reconcept Solar Deutschland GmbH. Die neue Anleihe, die derzeit über die Emittentin gezeichnet werden kann, bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinskupon von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit reconcept-Chef Carsten Reetz über die Anleihe-Emission und die weiteren Ausbaupläne des Solarbereichs gesprochen.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Reetz, der nächste Solar-Bond der reconcept-Gruppe ist aufgelegt - wofür sollen die anvisierten Mittel von bis zu 10 Mio. Euro konkret genutzt werden?

Karsten Reetz: Die Mittel fließen in unsere Entwicklung von Photovoltaikprojekten. Insbesondere in den Kauf von Projektrechten zur Entwicklung von neuen Solarparks. Hier planen wir aktuell eine Gesamtleistung von rund 300 Megawatt-Peak (MWp) an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Darüber hinaus wollen wir noch umfassender an der Photovoltaik-Wertschöpfungskette partizipieren, indem wir uns an Unternehmen der Solarwirtschaft, beispielsweise Projektentwicklern oder Wartungs- und Betriebsführungsdienstleistern, beteiligen bzw. diese übernehmen.

Anleihen Finder: Welche Elemente der Wertschöpfungskette bietet die reconcept Solar Deutschland GmbH als Projektentwickler und Solar Bond-Emittentin denn bislang an und wo liegt deren USP?

Karsten Reetz: Wir decken das gesamte Spektrum der Projektentwicklung ab: von der Akquise von entsprechenden Grundstücken und Dachflächen über die Herstellung der Baureife und grundbuchdinglichen Sicherheiten bis zur Einholung behördlicher Genehmigungen und Gutachten. Da die Umsetzung durch das bereits bestehende Projektentwicklungsteam der Muttergesellschaft, der reconcept GmbH, erfolgt, verfügen wir hier über ausreichend Erfahrung und Kompetenz.

