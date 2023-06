Betreff: Neue KMU-Anleihen auf dem Markt: DEAG begibt 50 Mio. Euro-Nordic Bond + EPH und AustriaEnergy mit Anleihen-Premieren + ESPG legt Umtauschanleihe auf + Solar Bond von reconcept + IM FOKUS: Hertha BSC + PRIIPs-Verordnung + Emittenten-News

Wie so oft am KMU-Anleihemarkt in den letzten Jahren, kommt eine Welle an neuen Anleihen zur gleichen Zeit hinein geschwappt. Dieses Mal scheint der Juni für viele Emittenten der geeignete Zeitpunkt, um eine Anleihe-Emission durchzuführen. Die Kapitalmärkte sind derzeit relativ entspannt, der DAX pendelt um die 16.000er Marke, die Inflation (wenn auch nicht die Kerninflation) geht leicht zurück und die gesamtwirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...