Bern (ots) -Die Swiss Fibre Net AG blickt auf 10 Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit und ihren Einsatz für eine offene Glasfasernetzinfrastruktur zurück. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation in der Schweiz voran und sorgt für Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung zelebrierte SFN am 2. Juni 2023 im AURA (Alte Börse) in Zürich ihr zehnjähriges Bestehen. Zusammen mit ihren Partnern und Gästen aus der Schweizer Telekombranche feierte SFN diesen Meilenstein.SFN nutzte den Anlass, um sich bei allen Gästen und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu bedanken: Die Gäste wurden mit einem eigens für diesen Anlass produzierten SFN-Jubiläums-Film sowie Show-Tanzeinlagen unterhalten. Ein Galadinner rundete den gelungenen Anlass ab.Die Feier bot den Gästen aus der Schweizer FTTH-Branche, darunter Telekommunikationsanbieter, Elektrizitätswerke, Gemeinden, Kabelgenossenschaften und Netzpartner, eine erstklassige Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.An der Veranstaltung nahmen bekannten Persönlichkeiten aus der Schweizer Telecom-Branche teil. Unter ihnen André Krause, Sunrise-CEO, Marc Furrer, Verwaltungsratspräsident von Salt, Max Nunziata CEO von Salt sowie Peter Grütter, ASUT-Präsident und Simon Osterwalder, Suissedigital-Geschäftsführer. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) war durch René Dönni Kuoni, Leiter der Sektion Telecom, vertreten.Swiss Fibre Net AGDie Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses diskriminierungsfrei national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit ist die Swiss Fibre Net AG Garantin für den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.