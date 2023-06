Nach einer ganz starken Performance im vergangenen Jahr, Aktionäre von Enphase Energy durften sich über ein Plus von 43 Prozent freuen, zeitweise hatte die Aktie sogar 84 Prozent vorne gelegen, korrigiert der Solar-Highflyer in diesem Jahr kräftig. Im angeschlagenen Chart machte bislang nur wenig Mut. Hat sich die Ausgangslage mit den ersten Erholungsgewinnen in den vergangenen Wochen verändert?Ein enttäuschender Quartalsbericht, eine volatile Gesetzgebungslage und wachsende internationale Konkurrenz ...

