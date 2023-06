Heidenheim (ots) -Der Ruf nach einer zeitgemäßen Benennung schwebte schon längere Zeit im Raum. Nun ist die Namensänderung beschlossene Sache.Am Freitag, 19. Mai 2023, wurde auf der Mitgliederversammlung in Berlin mit deutlich mehrheitlichem Votum abgestimmt:Der BVND wird sich zukünftig"Bundesverband der niedergelassenen Diabetologie e.V."nennen.Nach der amtlichen Eintragung wird der neue Name öffentlich gemacht und alle entsprechenden Dokumente sowie Logos geändert.Der Bundesverband der Niedergelassenen Diabetologen e.V. (BVND): Der Bundesverband der Niedergelassenen Diabetologen e.V. setzt sich für die sozial- und berufspolitischen Interessen der Diabetologinnen und Diabetologen in niedergelassenen Schwerpunktpraxen ein. Der BVND vertritt hausärztlich sowie fachärztlich nieder-gelassene Diabetologinnen und Diabetologen. Zu den Zielen des BVND gehört die Sicherung der Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus. Der BVND betreibt eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung über das Krankheitsbild Diabetes mellitus. Weitere Informationen zum BVND unter www.bvnd.dePressekontakt:Michaela WildePressereferentin BVNDFon 07321/94691-18m.wilde@med-info-gmbh.deOriginal-Content von: Bundesverband der Niedergelassenen Diabetologen e.V. (BVND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53521/5534767