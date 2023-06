DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia und Linux Nordic gehen Partnerschaft ein

Frankfurt am Main (pta/15.06.2023/10:27) - Die Cogia GmbH, ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt, das u.a. datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation anbietet, gibt eine neue Partnerschaft mit Linux Nordic bekannt. Das dänische Unternehmen vertreibt hochwertige Linux-Handys, Computer und Server an Unternehmen, Behörden und Regierungen in Nordeuropa.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Linux Nordic Beratungsleistungen, lokalen First-Level-Support sowie sichere lokale Hardware und lokales Cloud-Hosting in ihrer Region für Cogias sichere Kommunikationslösung Socializer Messenger bereitstellen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den nordischen Markt mit Cogias innovativen Lösungen zur sicheren Kommunikation zu versorgen.

Pascal Lauria, Geschäftsführer von Cogia, äußerte sich erfreut über die Partnerschaft und seine Vorfreude auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit: "Durch die enge Zusammenarbeit mit Linux Nordic erwartet Cogia eine optimale Positionierung auf dem nordischen Markt und einen reibungslosen Rollout des Socializer Messengers für sichere Kommunikation."

Der CEO von Linux Nordic Robin Haug betonte, dass die Bedrohungen durch Cyberangriffe zunehmen und deshalb erfreut darüber sei, die sichere Messenger-App von Cogia nutzen und diese Lösung weiterverkaufen zu können: "Die Partnerschaft mit Cogia ermöglicht es, unseren Kunden eine hochmoderne und zuverlässige Kommunikationslösung anzubieten, die ihre sensiblen Daten schützt und gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz erfüllt."

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein 2010 gegründetes Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierte, vollständig datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines EU-Staates.

Über Linux Nordic

Linux Nordic ist ein führender Anbieter von hochwertigen Linux-Geräten in der skandinavischen Region. Das Unternehmen vertreibt Linux-Handys, -Computer und -Server an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Regierungen. Sein Ziel ist es, Linux als Grundlage für Hardware, Firmware, Software und Betriebssysteme zu fördern. Linux Nordic legt großen Wert auf Qualität, Sicherheit, Kostenersparnis und Umweltfreundlichkeit.

