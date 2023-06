Mit dem DAX auf Rekordniveau blicken die Anleger am Donnerstag abwartend auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Zinspause der US-Notenbank Fed hatten die Anleger am Vorabend in New York relativ gefasst aufgenommen. Zuletzt haben insbesondere Tech-Titel stark zulegen können. Bei der Paypal-Aktie ist die Lage dagegen fragil und die Bullen müssen jetzt abliefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...