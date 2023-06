Berlin (ots) -Am Samstag beginnen in Berlin die Special Olympics World Games 2023, die der Aktionskreis zum Tag der Zahngesundheit unterstützt. Special Olympics ist die größte vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Zum Inklusionskonzept gehört das begleitende Gesundheitsprogramm "Healthy Athletes". Es soll dazu beitragen, das Gesundheitsbewusstsein der Sportlerinnen und Sportler zu fördern und Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung abzubauen. Auch das Thema Zahngesundheit ist fest bei "Healthy Athletes" verankert. Unter der Überschrift "Special Smiles - Gesund im Mund" können sich Athletinnen und Athleten von zahnmedizinischen Fachkräften untersuchen und beraten lassen. Dazu gehört unter anderem eine Anleitung zur richtigen Mundhygiene.Vulnerable Gruppen im FokusDie Schwierigkeiten vieler Menschen, ihre Gesundheit - vor allem ihre Zahngesundheit - aktiv in die Hand zu nehmen, stehen im Mittelpunkt des Tags der Zahngesundheit (TdZ) 2023. Wie sehr ein Mensch sich um die eigene Gesundheit kümmern kann, hängt von vielen Faktoren ab. Fortgeschrittenes Alter, Pflegebedarf, eine psychische Erkrankung und manche Formen der körperlichen oder geistigen Behinderung können die Selbstfürsorge erschweren. Rund um den Tag der Zahngesundheit 2023 werden im ganzen Land Möglichkeiten der gesundheitlichen Teilhabe aufgezeigt, unterstützende Angebote vorgestellt und die Gesundheitskompetenz, speziell die Mundgesundheitskompetenz, durch Aufklärung und Informationen gestärkt. Das Motto des TdZ 2023 lautet in diesem Sinne: "Gesund beginnt im Mund - für alle!""Healthy Athletes" ist ein beispielhaftes Gesundheitskonzept, das vulnerable Gruppen stützt und stärkt. Als niederschwelliges Angebot ist es wichtig für die gesundheitliche Teilhabe von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung - auch in Deutschland, wo ihre Zahl bei etwa 320.000 liegt. Statistiken zeigen, dass der Gesundheitszustand in dieser Gruppe im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung schlechter ist. Vor allem ihr Risiko für Karies-, Parodontal- und Mundschleimhauterkrankungen ist überdurchschnittlich hoch. Dies hat Auswirkungen auf viele weitere Bereiche des Lebens - insbesondere auf die Gesamtgesundheit, die eng mit einer guten Mundgesundheit zusammenhängt. Aus Sicht des Aktionskreises zum Tag der Zahngesundheit leistet Special Olympics mit den Untersuchungen, Beratungen und Weiterbehandlungsempfehlungen im Rahmen von "Healthy Athletes" seit vielen Jahren einen Beitrag zur Stärkung der Mundgesundheit von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Dies muss jedoch im Alltag verstetigt werden.Ab sofort bis zum 25. September 2023 widmet sich der Aktionskreis zum Tag der Zahngesundheit dem diesjährigen Schwerpunkt auf den Social-Media-Kanälen Twitter (https://twitter.com/tdz2509) und Instagram (https://www.instagram.com/tdz2509/). Am Tag der Zahngesundheit werden bundesweit Veranstaltungen über Themen der Mundgesundheit aufklären. Mehr Infos: tagderzahngesundheit.deHintergrund:SOD: Vom 17. bis 25. Juni 2023 werden rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt zu den Special Olympics World Games in Berlin erwartet. Kerngedanke der Sportveranstaltung ist, das Selbstbewusstsein und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung durch den Sport zu stärken.TdZ: Der Tag der Zahngesundheit findet seit über 30 Jahren am 25. September statt und informiert über ein jährlich wechselndes Thema der Mundgesundheit.Pressekontakt:Susanne Theisen | presse@tagderzahngesundheit.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30852/5534782