17 Musik-Publisher verklagen Twitter mit hohen Schadensersatzforderungen wegen Urheberrechtsverletzungen. Elon Musks soziales Netzwerk ist das einzige, das keine Abgaben an die Musikindustrie zahlt. Am gestrigen Mittwoch haben 17 verschiedene Plattenlabels vor dem Bundesbezirksgericht in Nashville Klage gegen Twitter erhoben. Unter den Klägern befinden sich große Firmen wie die Universal Music Publishing Group, Sony Music Publishing und BMG Rights ...

