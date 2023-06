© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Hugo Amaral



Nach dem verfrühten Ausstieg bei Nvidia und der damit verpassten Mega-Rallye nach den Earnings des Chipgiganten, versucht Cathie Wood erneut das richtige Näschen zu beweisen - und steigt bei diesem Big Tech-Player ein.

Wie Ark Invest am Montag veröffentlichte, hat Cathie Wood 324.511 Tesla-Aktien im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar aus dem börsengehandelten Fonds ARK Innovation (ARKK) verkauft. In den Fonds flossen stattdessen 150.459 Anteile von Meta Platforms im Wert von 41 Millionen US-Dollar. ARK verkaufte auch Tesla- und Nvidia-Aktien aus dem ARK Autonomous Technology & Robotics und dem ARK Next Generation Internet ETF. Auch hier stockte Wood stattdessen mit 24.389 Meta-Aktien auf. Zusammen hatten diese Käufe einen Wert von mehr als 47 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Meta-Schlusskurs von 271,05 US-Dollar.

Meta kündigte vor kurzem KI-Computerchips an, die fortschrittlichere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Metaversum sowie generative KI ermöglichen werden. Die Aktie ist in diesem Jahr im Zuge des KI-Optimismus um über 127 Prozent gestiegen.

Die Rallye der Tech-Aktien hat auch den ARK-Fonds massiv geholfen. Bis zum Handelsschluss am Dienstag ist der Innovation-ETF in diesem Jahr um rund 41 Prozent gestiegen und hat damit den Anstieg des Nasdaq Composite deutlich übertroffen. Der Autonomous Technology & Robotics ETF ist im Jahr 2023 um etwa 36 Prozent gestiegen und der Next Gen Internet ETF hat in diesem Jahr bisher etwa 47 Prozent zugelegt.

Trotz der Ver- und Zukäufe nimmt Tesla mit einer Gewichtung von fast zwölf Prozent noch immer die größte Position in Woods Flaggschiff-ETF ARKK ein. Und während ARKK Ende Januar vollständig aus Nvidia ausstieg, reduziert Wood ihre Nvidia-Beteiligungen in ihren kleineren Fonds weiter. Unterdessen baute sie am Montag mit 98.170 Anteilen eine Taiwan Semiconductor-Beteiligung für den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF auf.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion