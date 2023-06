Sieben Leben scheint die Aktie von Singulus Technologies zu haben. Auch wenn der Hersteller von Spezialmaschinen für den Einsatz in der Dünnschichttechnik und der Oberflächenbehandlung jahrelang keine testierten Abschlüsse vorgelegt hat und seinen Anleihengläubigern immer wieder neue Zugeständnisse abverlangt: Es gibt Singulus noch immer. Und nach allem was man aus dem Firmenumfeld hört, sehen die ... The post Singulus Technologies: Immer weitermachen appeared first on Boersengefluester.

