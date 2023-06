INFINIQ ein führender KI-Datenspezialist, hat seine Technologie zur Überwindung der Herausforderungen von Kunden bei der KI-Entwicklung vorgestellt. Im Rahmen von Kundenbefragungen konnte INFINIQ ermitteln, dass die Qualitätsprüfung von Datensätzen nach wie vor einer der schwierigsten Aspekte für die Kunden ist.

INFINIQ auf der AVT Expo Europe 2023 (Foto: INFINIQ)

Im Wissen um die Bedeutung hochwertiger Datensätze für das Trainieren von KI-Modellen investieren Unternehmen viel Zeit und Geld in Daten-Labeling. Sie benötigen jedoch noch eine zuverlässige Methode zur Bestätigung der Qualität des resultierenden Datensatzes.

INFINIQ bietet zur Lösung dieses Problems eine Reihe von Analyseberichten zur Datensatzqualität, mit denen die Qualität des Datensatzes validiert werden kann. Diese Berichte bieten wertvolle Einblicke in die Leistung von tiefen neuronalen Netzen ("Deep Neural Networks", DNN), indem sie die Referenzdaten mit den DNN-Ergebnissen vergleichen. Die wichtigsten Kenngrößen wie Intersection over Union (IoU), Precision, Recall und F1-Score können auf Klassen- oder Szenenebene bestimmt werden, so dass die Kunden die DNN-Leistung effektiv beurteilen können.

Im Rahmen der Autonomous Vehicles Technology Expo 2023 in Europa präsentierte INFINIQ seinen Analysebericht zur Datensatzqualität und erhielt eine überwältigend positive Resonanz ein Beweis für die Nachfrage der Branche nach zuverlässigen Lösungen zur Beurteilung von Datensätzen.

Auch mit seinem webbasierten Tool, das eine schnellere und einfachere Sensorfusion und 3D-Segmentierungs-Annotation ermöglicht, hat INFINIQ die Aufmerksamkeit der Kunden für sich gewonnen. Das Tool verbessert die Genauigkeit und Effizienz der Beschriftungsprozesse erheblich, was wiederum für die Entwicklung der Technologie des autonomen Fahrens entscheidend ist.

Als führender Anbieter von Datenanonymisierungslösungen in Korea hat INFINIQ eine groß angelegte Echtzeitlösung zur Datenanonymisierung vorgestellt. Durch die Demonstration des Unscharfmachens und Ersetzens von Besuchergesichtern und Kfz-Kennzeichen auf der Messe konnte INFINIQ den wachsenden Bedarf an verschiedenen Anwendungen im Bereich Bild-/Videodaten mit persönlichen Informationen aufgreifen und das Interesse der europäischen Kunden wecken.

Über INFINIQ

INFINIQ entwickelt sich schnell zu einem der weltweit führenden KI-Datenunternehmen, das qualitativ hochwertige Datensätze generiert. Das gemäß ISO27001 und ISO27701 zertifizierte Unternehmen zählt globale Automobilhersteller und Tier-1-Unternehmen zu seinen vertrauenswürdigen Partnern und hat bereits mehr als 2.000 Projekte für über 110 Kunden abgeschlossen.

