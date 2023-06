ATOSS Software Aktie - so wie heute kannte man sie nicht.In den letzten Monaten befand sich die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) in einem beinahe "makellosen" Aufwärtstrend. von rund 140,00 EUR kommend stieg die Aktie, wie an der Schnur gezogen, innerhalb der letzten 6 Monate bis auf 214,50 EUR.Holte da etwas Luft - und fiel heute kurz nach Handelseröffnung auf 191.20 EUR - und reduzierte seitdem das Tages-minus auf aktuell "nur noch" 6,31% auf ein Kursniveau von 200,50 EUR (10:43 Uhr, XETRA). Was ist passiert? Der bisherige 50,0000025 % Aktionär AoB Invest GmbH, hinter der der ...

