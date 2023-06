München (ots) -In diesem Jahr feiert die JANUS TV GmbH ("Achtung Kontrolle!", "Abenteuer Leben täglich") ihr 20-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag präsentiert sich die unabhängige, inhabergeführte Produktionsfirma für High-End-Factual-Formate zukünftig mit einem neuen Namen und dazugehörigem Logo: JANUS Productions GmbH. "'Productions' trägt dem zeitgemäßen Nutzungsverhalten, linear und non-linear, viel mehr Rechnung", so Florian Falkenstein, der seit 2019 die Geschäftsführung um die Gründer Franz Solfrank und Dr. Andreas Richter ergänzt. "Der neue Name, das Logo und die Website spiegeln aus heutiger Sicht viel besser wider, wer wir sind und was wir machen", so Franz Solfrank.Der zukünftig als JANUS Productions GmbH firmierende Produzent mit Sitz in Ismaning bei München gehört in der jetzigen Produktions- und Redaktionsstruktur bereits seit 1990 zu den führenden TV-Produzenten Deutschlands. Bis zu 100 feste und viele weitere freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu einige handverlesene Produktionspartner, stellen jährlich ca. 30 000 Programmminuten für den deutschsprachigen Bewegtbildmarkt her.2003 gründeten Dr. Andreas Richter, Franz Solfrank und Helmut Kastner, der inzwischen im Ruhestand ist, die Janus TV mit einem Management-Buy-out der damaligen Filmproduktion Janus aus der insolventen Kirch-Gruppe heraus. "Wir hatten ein überzeugendes Konzept, erfolgreiche Produktionen und tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir eine funktionierende Einheit weitergeführt haben", so Geschäftsführer Dr. Andreas Richter. Franz Solfrank: "Auf die Zeit davor, also ab 1990 bis 2003, sind wir natürlich genauso stolz wie auf die heutige Zeit. Wir haben damals erfolgreiche Shows, Kinder- und Sportsendungen produziert und waren der maßgebliche Impulsgeber des heutigen AGROB-Medienparks in Ismaning. Und die Zustimmung und Unterstützung in der Branche, die wir dann 2003 erfahren haben, waren wirklich großartig!"Nachdem bereits ab Ende der 90er-Jahre mit der Produktion von Reportagen und Magazinen begonnen wurde, wurde JANUS TV ab 2003 zum High-End-Factual-Produzenten, der u. a. 2003 mit "Terraluna" die erste 16:9-Produktion für ProSieben hergestellt hat. Es folgten Erfolgsformate wie die "Die Kochprofis", die demnächst bei RTLZWEI ein Comeback erleben, "Avenzio", "We are family" sowie die Dauerbrenner "Achtung Kontrolle!" oder "Abenteuer Leben täglich" bei Kabel Eins. "Marc Rasmus und sein Team bei Kabel Eins sind ein großartiger und verlässlicher Partner, dem wir sehr dankbar sind! Auch dank dieser Partnerschaft sind wir gut durch die Pandemie gekommen, haben sogar zwei Livesendungen aus Krankenhäusern gestemmt", so Florian Falkenstein. Auch insgesamt hat Janus TV die Corona-Zeit gut überstanden, "komplett ohne Kurzarbeit, staatliche Hilfen, dafür mit einem guten Hygienekonzept und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das tägliche Geschäft gemeistert haben", betont Franz Solfrank.Für die Zukunft ist die JANUS Productions sehr gut aufgestellt. Dr. Andreas Richter: "Natürlich gab es immer wieder Übernahmeangebote, aber wir wollten und wollen unabhängig bleiben. Die Leidenschaft und Kreativität unseres gesamten Teams sind unsere wichtigsten Tugenden. Wir sind flexibel und erfahren in allen Genres, und unsere Unabhängigkeit gibt uns die Möglichkeit, ganz auf die Wünsche der Kunden, ob Fernsehsender, Streamer oder Plattform, einzugehen, ohne dabei auf übergeordnete Konzerninteressen achten zu müssen."Pressekontakt:Petra Fink-WuestFink-Wuest Kommunikation GmbHTel.: 0151 61109353Original-Content von: JANUS Productions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132861/5534931