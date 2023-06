Völklingen (ots) -Die Globus Baumärkte belegen bei der Gartenmarktstudie 2023 von "Konzept & Markt" und "Anxo Management Consulting" in Zusammenarbeit mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages den ersten Platz als bester Gartenmarkt Deutschlands. Insbesondere in den Leistungskategorien "Mitarbeiter", "Qualität & Service" und "Preisniveau" erhalten die Globus Baumärkte von den Kunden hervorragende Bewertungen.Die Urkundenübergabe fand kürzlich in der Unternehmenszentrale der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG im saarländischen Völklingen statt. "Wir bei Globus Baumarkt möchten als Ideengeber unsere Kunden vor allem inspirieren, so auch im Bereich Pflanzen. Wir sind ein echter Vollsortimenter mit frischen Pflanzen sowie Zubehör", betont Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Die Globus Baumärkte belegen hier bei der "Gesamtzufriedenheit" sowie in 32 weiteren Leistungskategorien - darunter "Mitarbeiter", "Qualität & Service", "Einkaufsatmosphäre" und "Verantwortung" - den ersten Platz. Beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" landete Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit auf Platz eins.Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022 und 2023 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.dePressekontakt:Diana DoriguzziE-Mail: presse@globus-fachmaerkte.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5534958