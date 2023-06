Berlin/Madrid (ots) -Die Spanische Botschaft in Deutschland rollt den roten Teppich aus: Zum Start des dritten Jahres der Informationskampagne "Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas in der Welt" hat der Branchenverband Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) in die Auslandsvertretung im Berliner Tiergarten geladen. Die vom ASICI zusammen mit der EU und dem spanischen Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung geförderte Initiative hat in den ersten zwei Jahren ihrer Laufzeit bereits über eine Milliarde potenzielle Verbraucher weltweit erreicht und hat es sich zum Ziel gemacht, die wichtigste, internationale Imagekampagne in der Geschichte des Ibérico Sektors zu werden.An der Veranstaltung nahmen der Botschafter Spaniens in Deutschland, Ricardo Martínez Vázquez, der Präsident des Branchenverbands Interprofesional del Cerdo Ibérico, Raúl García und mit dem Spanier Mario Sandoval, Chefkoch des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Coque, sowie dem renommierten deutschen Sternekoch und Botschafter für Jamón Ibérico in Deutschland, Christian Sturm-Willms, teil. In seiner Rede wies Ricardo Martínez Vázquez auf das Engagement des Branchenverbandes für Ibérico-Schinken in Deutschland hin: "Der Jamón Ibérico ist zweifelsohne einer der größten Schätze der spanischen Gastronomie. Dieses kulinarische Highlight ist das Ergebnis einer alten Tradition und unseres einzigartigen Know-hows, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, und steht für die Exzellenz und Vielfalt unserer gastronomischen Kultur. Es freut mich zu sehen, wie dieses Produkt von den anspruchsvollsten Genießern in Deutschland zunehmend geschätzt wird."Raúl García, Präsident des ASICI, der seine erste Ansprache als Präsident der Institution auf einer internationalen Veranstaltung hielt, erklärte: "Der Jamón Ibérico ist aufgrund seiner Tradition, Geschichte, Exzellenz, Hingabe und Leidenschaft zu einer kulinarischen Ikone geworden. Deshalb genießt er weltweit große Anerkennung und prägt zudem das Image Spaniens und seiner Gastronomie auf internationaler Ebene. Darüber hinaus hat sich der Sektor, der sich der aktuellen ökologischen Herausforderungen bewusst ist, den europäischen Strategien "Vom Hof auf den Tisch" (Farm to Fork) und dem Europäischen Grünen Deal angeschlossen und arbeitet daran, bei so wichtigen Themen wie Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Tierschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen. Aus all diesen Gründen bin ich sehr stolz darauf, Spanien mit einem Produkt zu vertreten, das so typisch für uns ist wie der Jamón Ibérico."García hob zudem die führende Stellung des Verbandes bei der Entwicklung des Sektors in Sachen Tierschutz und ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit hervor und positionierte den Ibérico als eine der besten Antworten auf die demografische Herausforderung, als Lebensgrundlage in von Entvölkerung bedrohten Gebieten und als Garant für die Artenvielfalt und den Erhalt eines weltweit einzigartigen Ökosystems, der Dehesa.Deutschland: Ein Markt mit großem Potenzial für Jamón IbéricoDank der verschiedenen Werbemaßnahmen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, ist der Export von gepökelten Jamones aus Spanien in den letzten Jahren exponentiell gestiegen und hat seit 2015 um fast 100 Prozent zugenommen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Exporte auf über 590 Millionen Euro, mit einem Gesamtwachstum von 12,29 Prozent, zu dem vor allem das Wachstum in China (+30,8 Prozent), Mexiko (+28,9 Prozent) oder den Vereinigten Staaten (+18,3 Prozent) beitrug. Länder, in denen eine aktive europäische Werbekampagne stattfindet.Europa ist jedoch weiterhin das bevorzugte Ziel für Exporte, wobei Frankreich und Deutschland an der Spitze stehen, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Trends. In Deutschland sind die Verkäufe dieses hochwertigen Produkts im letzten Jahr um 3,7 Prozent zurückgegangen und in den letzten fünf Jahren nur um 1 Prozent gestiegen. Auch die COVID-19-Pandemie trug nicht zur Verbesserung der Situation bei. Obwohl der deutsche Markt der zweitgrößte der Welt ist und über ein enormes Potenzial verfügt, stagniert er derzeit.Diese Situation bestärkt ASICI darin, das volle Potenzial des deutschen Marktes zu fördern, indem er seine Präsenz mit verschiedenen erlebnisorientierten Aktivitäten verstärkt: Ausbildungskurse in Gastronomieschulen, Medienveranstaltungen, Treffen mit Chefköchen, Kampagnen in sozialen Netzwerken, digitale Werbung und die Ausrichtung des Finales des 3. Internationalen Wettbewerbs der Jamón-Ibérico-Schneider sind nur einige der Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Positionierung, die Differenzierung und die Präsenz des Jamón Ibérico aus Spanien auf dem deutschen Markt zu stärken.Ein begehrtes Produkt in der deutschen Haute CuisineDer Jamón Ibérico hat bereits seinen Platz in der deutschen Gastronomie gefunden. Ein Beispiel für die Begeisterung für dieses Produkt ist der renommierte Küchenchef Christian Sturm-Willms, der online an der Veranstaltung teilnahm und seine Sicht der kulinarischen Möglichkeiten des Jamón Ibérico wie folgt darlegte: "Ich habe ihn gerne als Zutat in meiner Küche. Als Küchenchef fühle ich mich privilegiert, mit einem so außergewöhnlichen und hochwertigen Produkt arbeiten zu können, das meinen Gerichten einen unvergleichlichen Geschmack und eine einzigartige Textur verleiht. Jedes Mal, wenn ich ihn für ein Gericht verwende, habe ich das Gefühl, dass ich damit der kulinarischen Kultur Spaniens, seinem außergewöhnlichen gastronomischen Erbe und der Tradition, die hinter diesem weltbekannten Produkt steht, Tribut zolle."Dem stimmt auch der renommierte deutsche Chefkoch und zukünftige Botschafter der Kampagne, Michael Kempf, zu, der bei der Veranstaltung mit seinen herausragenden Kochkünsten und seinem Wissen über den Jamón Ibérico die Gäste beeindruckte. Für ihn gilt: "Exzellenz zieht Exzellenz an. Deshalb setze ich in meiner Küche gerne einzigartige Produkte von höchster Qualität ein, die meinen Gerichten eine unverwechselbare Note verleihen. Und dafür ist der Jamón Ibérico das beste Beispiel."Eine Werbekampagne in fünf Ländern auf drei Kontinenten"Jamones Ibéricos aus Spanien. Botschafter Europas in der Welt" ist ein dreijähriges Projekt (2021-2023) zur Schulung, Aufklärung und Information über Jamón Ibérico, das die internationale Positionierung dieses kulinarischen Wahrzeichens als Gourmetprodukt auf so wichtigen Märkten wie Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und Spanien festigen soll und mit dem bereits über eine Milliarde potenzielle Verbraucher weltweit erreicht werden konnten.Neben der Intention, die Wahrnehmung und Bekanntheit des Jamón Ibérico zu steigern, verfolgt die Kampagne das Ziel, das Engagement des Ibérico-Sektors für so wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Transparenz zu demonstrieren - vom Europäischen Produktionsmodell über die europäische Politik "Vom Hof auf den Tisch" (Farm to Fork) oder den Europäischen Grünen Deal bis hin zu einem strengen Rückverfolgbarkeitssystem (ÍTACA) oder dem festen Bekenntnis zu Tierschutz und Tierpflege durch das Siegel "IBAW Ibérico Animal Welfare".Über ASICIASICI, der Branchenverband Interprofesional del Cerdo Ibérico, ist eine gemeinnützige berufsübergreifende Organisation der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie (Organización Interprofesional Agroalimentaria, OIA), in der mehr als 95 % der Erzeugerorganisationen (Viehzüchter) und mehr als 95 % der Verarbeiter (Industrie) von Jamón Ibérico paritätisch vertreten sind. 