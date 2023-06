DJ Brenntag-CEO bekräftigt Interesse an weiteren Übernahmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag will sich an der erwarteten Bereinigung seiner Branche aktiv beteiligen. "Eine Konsolidierung ist unumgänglich", sagte CEO Christian Kohlpaintner während der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag. "Und wir bei Brenntag wollen diese Konsolidierung vorantreiben und gestalten. Denn das muss unser Anspruch als Weltmarktführer sein."

Aktuell sei der Markt für Chemiedistribution zersplittert, es gebe mehr als 800 verschiedene Anbieter. Dies mache die Beschaffungs- und Logistikvorgänge für Kunden unnötig kompliziert.

Kohlpaintner bekräftigte, dass der DAX-Konzern aktuell mehr als 300 potenzielle Ziele in seiner M&A-Pipeline habe. Für Zukäufe hat Brenntag ein Budget von durchschnittlich 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr eingeplant. Brenntag werde dabei aber sehr diszipliniert vorgehen. "Eine Transaktion sollte vor allem wertsteigernd sein", sagte Kohlpaintner.

In den vergangenen fünf Jahren hat der Konzern mehr als 30 M&A-Transaktionen umgesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 05:52 ET (09:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.