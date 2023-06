DJ MARKT USA/Wall Street nach Fed-Ausblick etwas leichter gesehen

Mit einem Tag Verspätung dürfte die Wall Street am Donnerstag nun doch geschlossen negativ auf den falkenhaften Ausblick der US-Notenbank vom Vortag reagieren. Da hatte die Börse uneinheitlich geschlossen. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt nicht auf großen Abgabedruck hin, der Kassamarkt dürfte etwas leichter in den Tag starten.

Die Märkte steckten die Zinsprojektionen der US-Notenbank aber insgesamt erstaunlich gut weg, wie im Handel zu vernehmen ist. Das könnte an China liegen, wo sich die Behörden bereits mit abermaligen Zinssenkungen gegen den wirtschaftlichen Abschwung stemmen. Am Markt geht man davon aus, dass die chinesische Notenbank weitere wichtige Zinssätze in Kürze senken wird. Auch über umfangreiche Konjunkturpakete wird spekuliert.

Doch in den USA beschreitet man einen anderen Weg. Denn die Fed hatte den Leitzins wie erwartet unverändert belassen, aber recht klar zwei weitere Erhöhungen im laufenden Jahr signalisiert. Marktteilnehmer hatten zuletzt gehofft, der Zinserhöhungspfad könnte mit einer weiteren Zinsanhebung durch sein. Zinssenkungen dürfte es zudem frühestens 2024 geben. Damit wurden Hoffnungen des Marktes auf Zinssenkungen Ende 2023 zunichte gemacht. Angesichts der zuletzt erreichten luftigen Höhen des Marktes sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen mit den Fed-Projektionen gestiegen, heißt es im Handel. Denn fundamental sei die Rally seit Jahresbeginn nur schwer begründbar.

"Die allgemeine Schlussfolgerung, dass der Kampf gegen die Inflation weitergeht, wird wahrscheinlich die Sorgen über die Möglichkeit einer Rezession wieder aufleben lassen, sollte die Fed übermäßig an der Zinsschraube drehen (...)", sagt Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor. Wie sehr sich die US-Wirtschaft Richtung Rezession bewegt, darüber könnte ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten noch vor der Startglocke Hinweise geben.

June 15, 2023

