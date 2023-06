EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

CANCOM SE: Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Vorschlägen der Verwaltung zu



15.06.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Vorschlägen der Verwaltung zu CANCOM schüttet stabile Dividende von 1,00 Euro pro Aktie aus

Vorstand und Aufsichtsrat für Geschäftsjahr 2022 entlastet München, 15. Juni 2023 - Die erste Hauptversammlung der CANCOM SE in Präsenz seit 2019 hat am 14. Juni 2023 alle Beschlussvorschläge der Verwaltung angenommen. Die Aktionäre stimmten mit Blick auf die gute finanzielle Lage dem Dividendenvorschlag der Verwaltung von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu. Weiterhin billigte die Hauptversammlung die Schaffung eines neues genehmigten Kapitals und räumte dem Vorstand auch die Möglichkeit ein, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 400 Mio. € durch Wandlungs- bzw. Optionsrecht um bis zu 7.074.370 Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 7.074.370,00 € zu erhöhen. In den weiteren Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre für die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022, billigten den Vergütungsbericht 2022 und bestellten KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. Weiterhin bestätigte die Hauptversammlung Dr. Swantje Schulze als Aufsichtsrat und passte die Aufsichtsratsvergütung an. In seiner Rede an die versammelten Aktionärinnen und Aktionäre rückte Rüdiger Rath, CEO der CANCOM Gruppe, nach dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022 vor allem die jüngste Entwicklung der CANCOM Gruppe in den Mittelpunkt. Mit der Akquisition der K-Businesscom, die CANCOM im April bekannt gegeben hatte, wächst die CANCOM Gruppe deutlich. Neben der signifikanten Marktpräsenz in Österreich eröffnet die Übernahme auch in der Schweiz und Rumänien neue Marktzugänge. Die starke Expertise der K-Businesscom in den Bereichen Cyber Defence, Software-Entwicklung und -Anpassung sowie IoT und KI bereichert das CANCOM Portfolio und die CANCOM Lösungen im Workplace-Umfeld können den Kunden der K-Businesscom angeboten werden. CANCOM hat die Hauptversammlung 2023 wieder in Präsenz abgehalten. Es waren rund 57 Prozent des Grundkapitals vertreten. Im Vorfeld der Hauptversammlung hatte CANCOM im Zusammenhang mit der Akquisition der K-Businesscom eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals abgeschlossen, daher lag der Anteil des angemeldeten Grundkapitals unter dem Niveau des Vorjahres. Die Ergebnisse der Hauptversammlung und die Rede des CEO der CANCOM SE sind unter https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2023/ veröffentlicht.

Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105). Kontakt

Florian Mangold

Specialist Investor Relations

+49 (0) 89 54054 5511

florian.mangold@cancom.de Hinweis

Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben Sie bitte an ir@cancom.de . Datenschutzhinweis

Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in den CANCOM Verteiler für Investoreninformationen aufgenommen wurden. Sie wurden aufgenommen, da Sie in der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über Unternehmensnachrichten informiert zu werden. CANCOM speichert und verarbeitet personenbezogene Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen Service anbieten zu können. CANCOM speichert und verwendet diese Daten ausschließlich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren in Kontakt treten zu können. Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM

CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der Investor Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.

Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de zu senden.

Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/



15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com