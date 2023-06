BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer haben am Donnerstag in Berlin Beratungen über verschiedene politische Themen aufgenommen - im Mittelpunkt stehen etwa die Energie- und Flüchtlingspolitik. Später am Donnerstag beraten die Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) handelt es sich um ein reguläres Treffen und nicht um eine Sondersitzung wie vor rund einem Monat beim Flüchtlingsgipfel. Eine Sprecherin von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dämpfte vorab die Erwartungen auf konkrete Beschlüsse. Niedersachsen ist Vorsitzland der MPK.

Der Bund hatte bei dem Flüchtlingsgipfel eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll zunächst in einer Arbeitsgruppe beraten und erst im November entschieden werden. Kommunen hatten kritisiert, dass eine dauerhafte Lösung zur Finanzierung vertagt worden sei./mni/DP/ngu