Föhren (ots) -LivEye, einer der führenden Anbieter in Europa für die "Überwachung temporärer Risikozonen mit mobilen Videosystemen", stellt seine Innovationen auf der Intersolar Europe 2023 vor.Vielseitige Videosysteme für unterschiedlichste BranchenanforderungenDas Unternehmen verfügt über mehr als zehnjährige Erfahrung in der Entwicklung eigener Erfassungstechnik für verschiedenste Anwendungen und unterstützt seine Kunden mit umfassenden Serviceleistungen und wegweisenden Lösungen. "LivEye hat sich als Experte in der Branche spezialisiert und bietet modernste Videosysteme, die zur Überwachung großer Außenanlagen wie Baustellen, Solar- und Windparks sowie Gewerbeflächen optimiert sind. Durch den Einsatz hochmoderner Kameratechnologie und autarker Systeme ermöglichen wir die frühzeitige Erkennung potenzieller Risiken, selbst in anspruchsvollen Umgebungen", erläutert Marc Thurn - Geschäftsführer der LivEye GmbH."Smart by Day - Secure by Night"LivEye-Systeme sind für vielfältige Szenarien konzipiert. Beispielsweise als batteriebetriebene Lösung mit Solarpanel für Areale ohne direkten Stromanschluss, beim gezielten Einsatz zur Brand-früherkennung oder als Modul zur Bau-Dokumentation (BIM - Building Information Modelling). Gerade mit dieser Lösung ermöglicht es LivEye allen Beteiligten - Architektur-/Ingenieurbüros und den ausführenden Unternehmen - auf einer digitalen Plattform zusammenzuarbeiten, um relevante Informationen zu dokumentieren sowie Abläufe und Prozesse zu optimieren. "Unter Hinzunahme unserer bewährten Systeme und Technologien bieten wir somit eine "Smart by Day"-Lösung, deren Kombination einzigartig auf dem Markt ist und bei der wir auch, wie bei allen weiteren LivEye-Systemen, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zusichern können." - so Marc Thurn abschließend.Mit LivEye - alles im BlickPrävention, Überwachung, Dokumentation und Koordinierung. LivEye bietet mit Sicherheit mehr als ein gutes Gefühl. Kunden können sich auf den Spezialisten für temporäre Videosysteme verlassen und verstärkt auf die eigenen Projekte konzentrieren. Die 24/7 Leitzentrale hält für sie den Blick auf ihr Areal oder Objekt gerichtet und interveniert hoch spezialisiert sowie der individuellen Situation angepasst.Über LivEyeLivEye ist ein europaweit führender Anbieter für die Bewachung temporärer Risikozonen mit mobilen Videoüberwachungsanlagen. Mit einer beeindruckenden Anzahl an Videotürmen, seinen innovativen Lösungen und einer hochmodernen 24/7 Leitzentrale setzt LivEye Maßstäbe in der Branche. Mit sieben Unternehmensstandorten und einem engagierten Team gehört LivEye zu den Top-Anbietern in Europa. Die Stärke von LivEye liegt nicht nur in der technologischen Innovation, sondern auch in den umfassenden Logistik- und Installationsdienstleistungen, die eine schnelle Reaktionszeit ermöglichen.Kontakt & weitere InformationenLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhrenwww.liveye.comKerstin Bauer (Marketing)Tel.: +49 (0) 6502 40 34 72 2E-Mail: k.bauer@liveye.comDavid Müller (Sales & Marketing)Tel.: +49 (0) 6502 40 34 72 2E-Mail: d.mueller@liveye.com