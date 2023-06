Mainz (ots) -Ein unfassbares Verbrechen deutscher Gewalttäter, das die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 überschattete: In der nordfranzösischen Stadt Lens wurde vor 25 Jahren der Gendarm Daniel Nivel von deutschen Hooligans lebensgefährlich verletzt und trug dauerhafte Hirnschäden davon. Die "sportstudio reportage: Schande von Lens - Angriff auf Daniel Nivel" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/die-schande-von-lens-angriff-auf-daniel-nivel-fussball-wm-1998-doku-100.html) von Tibor Meingast ruft die Schandtat ein Vierteljahrhundert danach in Erinnerung und ist ab Donnerstag, 15. Juni 2023, in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/die-schande-von-lens-angriff-auf-daniel-nivel-fussball-wm-1998-doku-100.html) und auf sportstudio.de zu sehen.Nach dem WM-Vorrundenspiel Deutschland - Jugoslawien am 21. Juni 1998 in Lens griff eine Gruppe deutscher Hooligans drei uniformierte Gendarmen an, die eine Gasse absperrten. Daniel Nivel wurde bei dem Angriff umgerissen, die beiden anderen Polizisten entkamen. Die Gewalttäter schlugen und traten auf Daniel Nivel ein, als dieser wehrlos auf dem Boden lag. Nach sechs Wochen im Koma blieb er schwer behindert, auf einem Auge blind, nur mühsam sprechfähig.Der Film zeichnet den Tattag in Lens nach und schildert die anschließenden polizeilichen Ermittlungen in Deutschland. Mit Burkhard Mathiak, dem entscheidenden Zeugen, wird der Gerichtsprozess gegen die Schläger von Lens beleuchtet. Der Rechtswissenschaftler und Kriminologe Frank Neubacher versucht die Motive des Verbrechens zu erklären. Der Sicherheitschef des Deutschen Fußball-Bundes, Hendrik Grosse-Lefert, und Polizisten der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze beschreiben ihre Konsequenzen aus der Tat und neue Strategien gegen Gewalttäter im Umfeld von Fußballspielen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio reportage" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenHier finden Sie die "sportstudio reportage: Schande von Lens - Angriff auf Daniel Nivel" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/die-schande-von-lens-angriff-auf-daniel-nivel-fussball-wm-1998-doku-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5535055