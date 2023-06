105 Millionen Euro hat ein gerade einmal vier Wochen altes Startup eingesammelt - das ist die größte Seedingrunde Europas. Dabei hat Mistral AI noch gar kein Produkt. Mistral AI will "KI nützlich machen" - und hat in der größten Seedingrunde Europas 105 Millionen Euro eingesammelt. Das berichtet die Financial Times. Mistral AI: Startup ohne Produkt Mistral AI ist ein Pariser Startup, das "KI nützlich machen" will. Bisher hat die Firma allerdings ...

