Die Nachfrage nach Rechenzentren in den VAE wird steigen: Datalecs Design-, Liefer-, Aufbau- und Managed Services stärken das regionale Wachstum

Datalec Precision Installations (DPI) Datalec, ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Design, Lieferung, Aufbau und Verwaltung von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen anbietet, gibt die Gründung einer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) als Teil seiner weiteren internationalen Expansion bekannt. Datalec hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und verfügt über Niederlassungen in 15 weiteren Ländern.

Steve Hewson, Operations Director EMEA; Sean Christie, UAE Projects Director; and Oliver Barton, Project Supervisor in United Arab Emirates (UAE). (Photo: Business Wire)

Sean Christie, Projects Director für Datalec im Nahen Osten, erklärt: "Angesichts der umfangreichen Investitionen in die digitale Infrastruktur stellt die Region eine große Entwicklungschance für Datalec dar. Die Gründung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der erste Schritt in einem umfassenderen Datalec-GCC-Liefermodell für unsere Kunden, und ich freue mich sehr, dieses neue Projekt leiten zu dürfen."

Für Datalec ist der Nahe Osten ein natürlicher Expansionsschwerpunkt, da der Markt für Rechenzentren dort sehr groß ist und bis 2027 voraussichtlich 6,73 Mrd. USD an Investitionen anziehen wird. Angesichts der zunehmenden Nachfrage von Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Datalec stolz darauf, Fähigkeiten und Dienstleistungen anbieten zu können, die denen der gesamten Datalec-Gruppe entsprechen.

Ursprünglich für den Bau und die Einrichtung von White Space-Räumen gegründet, hat das Unternehmen Datalec in den letzten 11 Jahren sein Portfolio erheblich erweitert und bietet seit der Übernahme von Technivo Ende 2022 auch ein umfassendes Angebot an technischen, Wartungs- und seit kurzem auch Reinigungsdienstleistungen für kritische Umgebungen.

Außerdem erfordert die europaweite Arbeit für eine Vielzahl von Kunden ein sorgfältiges Risikomanagement. Datalec wurde kürzlich mit einem internationalen Sicherheitspreis (Distinction) für den Schutz seiner Mitarbeiter vor Verletzungen und Krankheiten bei der Arbeit ausgezeichnet und wird auch weiterhin für jedes Bauprojekt entsprechend geschulte Aufsichtspersonen und Manager bereitstellen. Das engagierte Team der firmeninternen Gesundheits- und Sicherheitsexperten verfügt zusammen über mehr als 60 Jahre Erfahrung, die für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und der Mitarbeiter seiner Kunden unerlässlich ist. Gesundheit und Sicherheit sind ein zentraler Wert von Datalec: "Gesundheit ist unsere Mission und Sicherheit ist entscheidend".

Datalec plant außerdem, in naher Zukunft seine gut etablierten Produktionsdienstleistungen in dieser Region zu lokalisieren. Die Investition in eine Konstruktions- und Fertigungsanlage für Aisle Containment Caging Solutions (ACCS) ist ein weiterer Beweis für das kontinuierliche Engagement von Datalec für Reinvestitionen und die VAE.

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://datalecltd.com.

