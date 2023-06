SEOUL (dpa-AFX) - Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Donnerstag mit. Wie weit die Rakete flog, war zunächst unklar. UN-Beschlüsse untersagen dem weithin isolierten Land jegliche Starts von ballistischen Raketen. Diese können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Nordkorea wirft insbesondere den USA und Südkorea eine feindselige Politik vor./dg/DP/ngu