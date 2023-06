EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Vossloh hebt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2023 an Umsatzerwartung wird von 1,05 Mrd.€ bis 1,15 Mrd.€ auf 1,125 Mrd.€ bis 1,2 Mrd.€ angehoben

EBIT-Prognose wird bei im Mittel leicht steigender Profitabilität von 79 Mio.€ bis 88 Mio.€ auf 87 Mio.€ bis 94 Mio.€ erhöht Werdohl, 15. Juni 2023. Der Vorstand der Vossloh AG ("Vossloh") hebt auf Basis der jüngsten Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der sich konkretisierenden Aussichten für den weiteren Jahresverlauf seine Umsatz- und EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2023 an. Ursprünglich hatte Vossloh eine Umsatzspanne von 1,05 Mrd.€ bis 1,15 Mrd.€ für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert. Aus heutiger Sicht rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz zwischen 1,125 Mrd.€ und 1,2 Mrd.€. Insbesondere im Geschäftsbereich Core Components wird von höher als ursprünglich erwarteten Umsätzen unter anderem in Mexiko, Deutschland und Italien ausgegangen. Ergänzend werden auch höhere Umsätze im Geschäftsbereich Customized Modules prognostiziert, vor allem in Serbien und Italien. Die Prognose für das EBIT wird ebenfalls nach oben angepasst und präzisiert. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Vossloh ein EBIT zwischen 87 Mio.€ und 94 Mio.€, die bisherige Erwartung lag in einem Korridor von 79 Mio.€ bis 88 Mio.€. Bezogen auf den neuen Mittelwert der Umsatzprognose ergibt sich nunmehr eine Bandbreite für die EBIT-Marge zwischen 7,5 % und 8,1 % für das Geschäftsjahr 2023 (bislang zwischen 7,2 % und 8,0 %). Die angehobene EBIT-Erwartung geht insbesondere auf den Geschäftsbereich Core Components zurück, in dem hauptsächlich dank eines profitableren Projektmixes aus heutiger Sicht wieder eine zweistellige EBIT-Marge erwartet wird. "Mit der bisherigen Entwicklung unseres Geschäftes im laufenden Jahr sind wir sehr zufrieden und der starke Trend der ersten Monate wird sich absehbar auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs fortsetzen. Nachdem Vossloh umsatzseitig im Vorjahr bereits um 11 % zugelegt hatte, zeichnet sich nun zunehmend auch im Jahr 2023 ein zweistelliges Wachstum ab", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und führt weiter aus: "Die steigende Nachfrage nach unseren nachhaltigen und effizienten Lösungen zeigt das Vertrauen unserer weltweiten Kunden und unterstreicht unsere Führungsrolle als Systemhaus rund um den Fahrweg Schiene."

