TORONTO, ONTARIO - 15. Juni 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das "Unternehmen" oder "DDC") ist stolz darauf bekannt zu geben, dass das Unternehmen die offizielle Genehmigung für Flüge außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line-of-Sight - "BVLOS") in Verbindung mit dem Transport gefährlicher Güter für seine Care by Air-Drohnenroute erhalten hat, was ein bedeutendes Etappenziel in der Entwicklung seiner Drohnenlieferkapazitäten im Gesundheitsmarktsegment darstellt.

Die Genehmigung von Transport Canada ist ein wichtiger Meilenstein für DDC und bedeutet, dass die Regierung die Spitzentechnologie, die strengen Sicherheitsstandards und das Engagement des Unternehmens für den Fortschritt im Bereich der Drohnenlogistik anerkennt. Mit der BVLOS-Fluggenehmigung können die Drohnen von DDC außerhalb der Sichtweite der Betreiber operiert werden, wodurch die Reichweite und die Fähigkeiten der autonomen Flotte erweitert und gleichzeitig eine erhebliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz erreicht wird.

Das Care by Air-Projekt ist mit 13,4 km die bisher längste kommerzielle Route des Unternehmens und beinhaltet den Transport von medizinischen Radioisotopen per Drohne - das erste Projekt seiner Art in Kanada. Das Unternehmen arbeitet bei diesem Projekt mit der McMaster University, DSV Canada Inc., Air Canada Cargo, Halton Healthcare und dem Oakville Trafalgar Hospital zusammen.

Transport Canada hat DDC die Genehmigung erteilt, BVLOS-Flüge im Gebiet Golden Horseshoe/Südontario durchzuführen und dabei gefährliche Güter der Klasse 7 zu transportieren. Die Verfahren, Praktiken und das Personal des Unternehmens wurden sowohl von der Canadian Nuclear Safety Commission ("CNSC") als auch von Transport Canada geprüft. Damit wurde sichergestellt, dass das Unternehmen die strengen Sicherheitsanforderungen erfüllt, die sowohl für die Durchführung von BVLOS-Flügen als auch für den Transport medizinischer Radioisotope erforderlich sind.

Der gesamte Flugbetrieb erfolgt in Übereinstimmung mit den CNSC-Bestimmungen, den Transportvorschriften für Gefahrgut, den kanadischen Luftfahrtbestimmungen und den speziellen Flugbetriebszertifikaten von Transport Canada.

Die Genehmigung für Gefahrguttransporte ist ein Beweis für die strengen Sicherheitsprotokolle von DDC und zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, eine breite Palette von medizinischen Gütern und Gefahrstoffen sicher zu handhaben und zu transportieren. Angesichts dieser Entwicklung kann DDC die Gesundheitsbranche nun weiter unterstützen, indem zeitkritische und lebensrettende Produkte schneller und zuverlässiger ausgeliefert werden können.

"Wir sind sehr stolz auf den Erhalt dieser wichtigen Genehmigungen von Transport Canada für unser Care by Air-Projekt", so Steve Magirias, CEO von Drone Delivery Canada. "Dies ist ein bedeutender Erfolg nicht nur für unser Unternehmen, sondern für den gesamten Drohnenliefersektor. Mit der Genehmigung für BVLOS-Flügen und für Gefahrguttransporte können wir nun einen großen Schritt nach vorne machen, um die Art und Weise, wie medizinische Güter transportiert werden, zu verändern, schnellere Lieferzeiten zu gewährleisten und die Patientenversorgung insgesamt zu verbessern."

Bei der fortschrittlichen Drohnenlieferplattform von DDC kommt eine Kombination aus eigens entwickelter Software und modernster Hardware zum Einsatz, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die innovative Technologie des Unternehmens ist weithin anerkannt und hat dem Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen und Partnerschaften mit führenden Organisationen in der Gesundheits- und Logistikbranche eingebracht.

Steve Magirias, CEO von DDC, fügte hinzu: "Das Erreichen des BVLOS-Status auf unserer Care by Air-Drohnenroute ist ein wichtiger Fortschritt für unsere Mission, sichere, zuverlässige und effiziente Drohnenlieferdienste für Gemeinden in ganz Kanada anzubieten. Die Lieferung per Drohne hat unserer Ansicht nach das Potenzial, die Art und Weise, wie wir lebenswichtige Güter und Dienstleistungen zustellen, zu revolutionieren, und wir sind stolz darauf, in dieser spannenden Branche eine Vorreiterrolle zu spielen."

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf den Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A3DP5Y oder ABBA.F gehandelt werden.

