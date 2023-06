Heute veranstaltet Hugo Boss seinen Investorentag. In diesem Zusammenhang gab der Konzern ein Update zu seiner "Claim 5"-Strategie. Aufgrund der guten Entwicklung hob Hugo Boss seine Prognose bis 2025 an, da das alte Umsatzziel 2 Jahre früher als geplant erreicht wird. Eine höhere mittelfristige Prognose auf dem Investorentag wurde bereits im Mai in Aussicht gestellt. Mit Blick auf die neuen Ziele ist der Margenausblick höher als von den Analysten von AlsterResearch erwartet. Dementsprechend hat AlsterResearch die EBIT-Prognose auf EUR 443 Mio. für das GJ24E (alt: EUR 401 Mio.) und EUR 543 Mio. für das GJ25E (alt: EUR 441 Mio.) angehoben. Daraus leitet AlsterResearch ein neues Kursziel von EUR 82,00 (alt: EUR 71,00) ab. Die Experten von AlsterResearch stufen daher ihr Rating von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





