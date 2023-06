DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.357,25 -0,4% +11,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.911,50 -0,7% +33,9% Euro-Stoxx-50 4.348,91 -0,6% +14,6% Stoxx-50 3.996,58 -0,1% +9,4% DAX 16.208,41 -0,6% +16,4% FTSE 7.608,84 +0,1% +2,0% CAC 7.274,73 -0,7% +12,4% Nikkei-225 33.485,49 -0,1% +28,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,71% -0,44 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,50 +0,06 -0,07 US-Rendite 10 J. 3,83 +0,04 -0,05

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,10 68,27 +1,2% +0,83 -13,4% Brent/ICE 74,21 73,20 +1,4% +1,01 -11,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,28 38,31 +20,8% +7,96 -52,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,84 1.943,45 -0,5% -10,61 +6,0% Silber (Spot) 23,40 23,98 -2,4% -0,58 -2,4% Platin (Spot) 975,40 980,00 -0,5% -4,60 -8,7% Kupfer-Future 3,86 3,87 -0,2% -0,01 +1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit dem Gaspreis geht es erneut steil nach oben. Bereits an den Vortagen war es zu kräftigen Anstiegen gekommen. Zu den mutmaßlichen Gründen heißt es, dass es Sorgen um die Versorgung mit Gas gebe, weil laut einem Bericht Wartungsarbeiten an Gasförderanlagen in Norwegen länger als geplant dauern sollen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem Tag Verspätung dürfte die Wall Street nun doch geschlossen negativ auf den falkenhaften Ausblick der US-Notenbank vom Vortag reagieren. Da hatte die Börse uneinheitlich geschlossen. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt nicht auf großen Abgabedruck hin. Die Märkte steckten die Zinsprojektionen insgesamt erstaunlich gut weg. Das könnte an China liegen, wo sich die Behörden mit abermaligen Zinssenkungen gegen den wirtschaftlichen Abschwung stemmen. Doch in den USA beschreitet man einen anderen Weg. Denn die Fed hatte den Leitzins wie erwartet unverändert belassen, aber recht klar zwei weitere Erhöhungen im laufenden Jahr signalisiert. Marktteilnehmer hatten zuletzt gehofft, der Zinserhöhungspfad könnte mit einer weiteren Zinsanhebung durch sein.

Citigroup zeigen sich vorbörslich 0,5 Prozent leichter. CFO Mark Mason hatte gesagt, dass die Einnahmen der Bank im zweiten Quartal um 20 Prozent gesunken seien, fügte aber hinzu, dass der Jahresausblick unverändert bleibe.

Lennar steigen um 2,8 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Zudem wurde der Jahresausblick für die Auslieferung von Häusern angehoben.

Truecar rücken 9,7 Prozent vor. Das Autopreis- und Informationsportal für Neu- und Gebrauchtwagenkäufer will im Rahmen einer Umstrukturierung etwa 24 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Das operative Geschäft soll gestrafft und die Kosten um mehr als 20 Millionen US-Dollar gesenkt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und EVG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6.)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -16,0 zuvor: -31,8 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 261.000 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: -14,8 zuvor: -10,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen bauen die Verluste aus. Die Fed hat wie erwartet eine Zinspause eingelegt. "Die falkenhafte Überraschung lag allerdings in den aktualisierten Wirtschaftsprognosen", betont Christian Scherrmann, US-Volkswirt von DWS. Diese Sicht belastet die Börsen. Im Blick steht nun die EZB-Entscheidung. Hier gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als fest eingepreist, ein weiterer Schritt im Juli ebenfalls. Unklar sei indes der weitere Zinspfad, heißt es von der Helaba. Die zinssensiblen Technologieaktien verlieren mit der falkenhaften Fed 1,3 Prozent. Auch die Aktien im Immobiliensektor wie Vonovia (-1,5%) rutschen nach unten. Für Rohstoffwerte geht es mit gestiegenen Wachstumssorgen 1,7 Prozent nach unten. Im DAX fallen BASF 2 Prozent und Covestro sogar um 4 Prozent. SoftwareOne hat Angebot von Bain Capital erhalten. Hier zeichnet sich eine Bieterschlacht ab. Die Aktie springt um 18,7 Prozent. Bei Atoss Software steigt General Atlantic als weiterer Ankeraktionär ein. Die Aktien fallen aber um 8,8 Prozent, da Händler auf eine komplette Übernahme gehofft hatten. Hugo Boss notieren 3,1 Prozent leichter trotz eines optimistischen Mittelfristausblicks - dieser sei erwartet worden, so die Citigroup. Bei H&M geht es dagegen um 3,7 Prozent nach oben. Hier haben die Umsatzzahlen zwar die Erwartungen leicht verfehlt, aufgefangen wird dies aber durch eine positive Juni-Entwicklung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0838 +0,1% 1,0817 1,0850 +1,3% EUR/JPY 153,01 +0,8% 152,76 151,18 +9,0% EUR/CHF 0,9766 +0,1% 0,9775 0,9739 -1,3% EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8552 0,8547 -3,3% USD/JPY 141,18 +0,8% 141,21 139,34 +7,7% GBP/USD 1,2665 +0,0% 1,2650 1,2694 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,1662 -0,1% 7,1649 7,1525 +3,4% Bitcoin BTC/USD 24.880,16 -0,9% 24.975,00 25.970,06 +49,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben uneinheitlich geschlossen. Während die chinesischen Börsen zulegten, gaben die Aktienmärkte in Tokio und Seoul leicht nach. Die chinesische Notenbank hat einen weiteren Zinssatz gesenkt. Der Schritt war angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaftsentwicklung des Landes erwartet worden, nachdem die People's Bank of China (PBoC) in dieser Woche bereits den siebentägigen Reverse-Repo-Satz gesenkt hatte. Am Markt geht man davon aus, dass die Notenbank nachlegen wird. Die chinesischen Börsen verzeichneten daher Aufschläge, denn die aktuellen Konjunkturdaten zeigten, dass sich die Wirtschaftsdynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter verlangsamt. Daher nahm der Markt die geldpolitische Unterstützung positiv auf. In Tokio fand die seit Freitag andauernde Gewinnserie ein Ende. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Der Yen gab indessen zum US-Dollar nach der Zinsentscheidung der Fed kräftig nach. In Südkorea büßte der Kospi anfängliche Gewinne wieder ein. Belastet wurde das Sentiment von den sich abschwächenden Produktionsdaten aus China. In Sydney stützten Banken- und Rohstoffaktien.

CREDIT

Nur marginal angezogen haben die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Die Zinspause der Fed war erwartet worden, der eher falkenhafte Ausblick auf zwei weitere Zinserhöhungen wird gut weggesteckt. Schließlich betonte US-Notenbankpräsident Jerome Powell, dass dies datenabhängig sei. Vor allem aber steht mit der Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag das noch wichtigere Ereignis für Europas Kreditmärkte noch aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BRENNTAG

will sich an der erwarteten Bereinigung seiner Branche aktiv beteiligen. "Eine Konsolidierung ist unumgänglich", sagte CEO Christian Kohlpaintner während der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag. "Und wir bei Brenntag wollen diese Konsolidierung vorantreiben und gestalten. Denn das muss unser Anspruch als Weltmarktführer sein."

SIEMENS

wird sein vor zwei Jahren festgelegtes Mittelfristziel von 5 bis 7 Prozent jährlichem Wachstum möglicherweise erhöhen. Das hat Vorstandschef Roland Busch in einem Interview mit dem Handelsblatt angedeutet. "Wir überprüfen derzeit unsere Mittelfristplanung", sagte Busch der Zeitung anlässlich der Ankündigung, ein neues Werk in Singapur zu bauen und die Kapazitäten im chinesischen Automatisierungwerk Chengdu um 40 Prozent aufzustocken.

SIEMENS

wird in diesem Jahr Investitionen für insgesamt 2 Milliarden Euro in Angriff nehmen, um sein Wachstum zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Vornehmlich fließe das Geld in neue Produktionskapazitäten, aber auch in Innovationseinrichtungen und Ausbildungszentren, wie der Technologiekonzern in München mitteilte

METRO

muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie die Metro AG mitteilte, scheidet CFO Christian Baier zum 30. September aus. Baier "möchte sich anderen beruflichen Aufgaben zuwenden". Das Unternehmen habe einen Suchprozess für die Nachbesetzung initiiert.

HUGO BOSS

hat angesichts der bisher guten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr die Mittelfristziele für 2025 angehoben. Unter anderem will der Modekonzern nun 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro erreichen, nachdem er das ursprüngliche Ziel von 4 Milliarden Euro schon im laufenden Jahr 2023 anpeilt, also zwei Jahre früher als in der ursprünglichen Planung.

VINCI

hat einen Auftrag für die Errichtung einer Stromverbindung zwischen Frankreich und Spanien erhalten. Der Auftragswert für zwei Unternehmen des Konzerns liegt laut Mitteilung bei rund 300 Millionen Euro.

ANGLO AMERICAN

arbeitet mit dem chinesischen Kupferkonzern Jiangxi bei der Kupferproduktion zusammen, um nachhaltige Wertschöpfungsketten über die eigenen Bergbauaktivitäten hinaus zu schaffen. Anglo American unterzeichnete nach Angaben vom Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung mit der Jiangxi Copper Company. Die beiden Unternehmen wollen zusammenarbeiten, um eine "größere Sicherheit" bei der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Kupfer zu gewährleisten

