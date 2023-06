ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JPMorgan auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 US-Dollar belassen. Bei den globalen Investmentbanken rechnen die Analysten um Daniele Brupbacher bestenfalls in der zweiten Jahreshälfte mit einer Stabilisierung der Erträge. Sie wiesen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ferner darauf hin, dass die europäischen Investmentbanken in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren und jene aus den USA dazugewonnen hätten. Die unklaren Aussichten mit Unsicherheit über die weitere Konjunktur- und Zinsentwicklung sowie vorsichtige Aussagen der Banken-Vorstände seien aber ebenso wie die außergewöhnlich herausfordernden und dynamischen Marktbedingungen in den aktuellen Bewertungen bereits erfasst./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 18:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US46625H1005

