Wenn ein Gerät defekt ist, verursacht das Aufwand (und oftmals Ärger) für Kund:innen und Händler:innen gleichermaßen. Welche Geräte besonders oft in die Werkstatt müssen und wie Händler:innen Druck auf die Hersteller:innen ausüben. Anfang des Jahres hatte der Schweizer Versender Galaxus, zu dem auch die Schweizer Marke Digitec gehört, einen in der Branche ungewöhnlichen Schritt angekündigt: Man wolle in Zukunft nicht nur intern erheben, welche Geräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...