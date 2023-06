Unterföhring (ots) -Wenn sich Riesengemüse-Züchter "Möhrchen-Patrick" für den nächsten Weltrekord vorbereitet und die Camping-Divas Monika und Michaela ihr Glück im Wohnwagen suchen, sind sie wieder zurück bei Kabel Eins. Die skurrilsten Schrebergärtner und Camping-Liebhaber Deutschlands! In der zweiten Staffel der Doku-Reihe "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" treffen ab Sonntag, 18. Juni, um 18:10 Uhr Streber-Schreber auf Vollchaoten und Deko-Wahnsinnige auf Zweckgärtner. "Sheriff Baumann" muss sich derweil mit laufenden Wasserhähnen und unzuverlässigen Parzellenbesitzern herumschlagen - alles natürlich unter Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes!"Dat is' schon was anderes, als wenn man im Hotel ist", stellt der Berliner Neu-Camper Andreas treffend fest. "Yes we camp!" begleitet ab Sonntag um 20:15 Uhr wieder bekannte Gesichter, nervöse Camping-Neulinge und kuriose FKK-Liebhaber bei ihrem Camping-Glück. In der vierten Staffel des Erfolgsformats wird nicht nur in Deutschland gecampt, sondern auch in Italien, Luxemburg und Portugal.Der Sonntagabend ab 18. Juni bei Kabel Eins:18: 10 Uhr "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen"20:15 Uhr "Yes we camp!"Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRphone: +49 (0) 89 9507 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingNina Boeckleremail: nina.boeckler@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5535110